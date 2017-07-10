Рэпер Тимати показал свою 3-летнюю дочь Алису, которая на фотографии «перевоплощалась» в отца. Артист в подписи к снимку подчеркнул, что ему снова захотелось стать самому ребёнком и ни о чём не переживать, как сообщает VistaNews.

В кадре дочка Тимати наполовину скрывала лицо за маской родителя. Ребёнок умилил поклонников популярного артиста. Они назвали Алису весёлой и харизматичной, «маленькой принцессой», которая наверняка будет только радовать своих родителей.

Фанаты отметили, что для попадания в детство стоит проводить с дочкой больше времени. Впрочем, некоторые встревожились, решив, что раз Тимати написал, что хочет жить без забот, то у него наверняка есть какие-то проблемы. Трогательный кадр с Алисой получил уже больше 300 тысяч оценок «мне нравится».