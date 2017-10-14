Ксения Собчак вспомнила, что в детстве мечтала стать проституткой

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о статье, которая обострила и без того сложные отношения с матерью. Она отметила, что после того, как Анатолий Собчак, отец журналистки, стал мэром Санкт-Петербурга, в газете вышла большая статья с заголовком "Ксения Собчак: Я мечтаю стать проституткой".

Во время беседы с Сергеем Майоровым в программе "Однажды" Ксения Собчак вспомнила о том, как в детстве ее обидели журналисты. По словам телеведущей, когда ее отец Анатолий Собчак стал мэром Санкт-Петербурга, в одной из газет появилась большая статья под заголовком "Ксения Собчак: Я мечтаю стать проституткой". В статье говорилось о том, что дочь мэра Петербурга уже определилась с будущей профессией и намерена оказывать интимные услуги за деньги. На тот момент Собчак только исполнилось 12 лет.

После этого маленькой Ксении было стыдно до такой степени, что она неоднократно предпринимала попытки сбежать из дома, отказывалась ходить в школу и общаться с одноклассниками, а также постоянно чувствовала себя в чем-то виноватой.

Телеведущая отметила, что выход данной статьи обострил ее и так непростые отношения с матерью Людмилой Нарусовой. Ранее Собчак рассказывала, что все ее детство прошло в борьбе с мамой, и до сих пор мать пытается контролировать взрослую дочь и критикует ее во всем.