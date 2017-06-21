Одесская Барби без нижнего белья показала «руки-базуки»

Одесская Барби Валерия Лукьянова в личном микроблоге продемонстрировала результаты ежедневные тренировок. Теперь девушка может составить достойную конкуренцию русскому фрику Кирилу «Руки-базуки» Терешину.

Валерия Лукьянова, которая любит называть себя духовным именем Аматуе21, в очередной раз шокировала своих интернет-поклонников. Девушка неоднократно показывала в Instagram тренировки в спортивном зале, однако недавно буквально шокировала своих поклонников. Валерия смогла накачать собственные «руки-базуки», при этом обошлась без синтола.

Сейчас девушка находится в столице Португалии, однако не забывает мотивировать своих фанатов. Также многие интернет-пользователи ценили силиконовую грудь Лукьяновой, из-за чего знаменитость предпочитает ходить без бюстгальтера.