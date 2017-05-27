Артур Пирожков показал, как Амели Ревва трогательно рассказывает стих про бабушку

Дочь резидента Comedy Club Александра Реввы Амели записала трогательное видео. На кадрах можно заметить, как девочка мило читает стихотворение, посвященное бабушкам.

«Ходит наша бабушка, палочкой стуча...», - с этих строчек стихотворения, рассказанного дочкой Александра Реввы, поклонники стали в комментариях награждать девочку овациями. Оказалось, что среди фанатов Артура Пирожкова есть и бабушки, которых особенно умилило данное стихотворение. Амели Ревва без подсказок смогла рассказать стих, причём с интонацией и демонстрацией чувств уважения к пожилым бабушкам. Сама же девочка также ведёт свой блог в Instagram.

Как говорится в описании аккаунта, контентом занимается мама Амели Реввы, потому что сама девочка ещё не может самостоятельно вести блог из-за возраста и навыков пользования гаджетами. Поклонники попросили Ревву чаще публиковать ролики с дочерью. Опубликованный видеоролик всего за пару минут собрал свыше 20 тысяч просмотров.