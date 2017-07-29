Певица Валерия разочаровала поклонников новым вызывающим платьем

Популярная певица Валерия разочаровала своих поклонников новым вызывающим платьем с торчащими сосками. Наряд звезда продемонстрировала на совместной фотографии с Ириной Дубцовой и Филиппом Киркоровым.

В 2018 году Валерия будет справлять свой полувековой юбилей, однако до сих пор выглядит достаточно молодо благодаря здоровому питанию и регулярным спортивным занятиям. Следуя своему вкусу, для концерта в Дюссельдорфе она облачилась белое платье Zac Posen. Усилиями дизайнеров выточки на лифе стали похожи на соски.

Валерия не стесняясь опубликовала снимок в Instagram, дополнив его хэштегом #обсуждаемлифплатья. Подписчики остались недовольны выбором одежды для мероприятия. Многие поклонники считают, что детали платья неудачно подобраны и создают излишне провокационный образ. Комментаторы обратили внимание на возраст автора, который уже явно не подходит для подобных экспериментов. Большинство выразили мнение, что платье - ужасное. Один из пользователей с иронией спросил, являлся ли такой поступок желанием повторить демонстрацию Мадонны?