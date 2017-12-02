Сеть заполонили развратные фото эскортницы из "Дома-2"

Стали известны подробности жизни участницы "Дома-2" Марго Овсянниковой до проекта. Она согласилась пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что ранее не занималась эскортом, и успешно ее провалила. После этого Сеть заполонили ее обнаженные снимки, предположительно сделанные во время того, как Овсянникова оказывала интим-услуги за деньги.

На днях Марго Овсянникова прошла проверку на детекторе лжи, результаты которой шокировали не только ее фанатов, но и молодого человека участницы, Саймона Марданшина. Во время объявления результатов, Саймон еле сдерживал слезы. Тестирование на детекторе показало, что Овсянникова все же работала в сфере эскорта, причем ее успехи радовали. На деньги, вырученные от занятия проституцией, Марго могла приобрести себе машину и квартиру.

На этом скандал с Овсянниковой не закончился. В Сети стали появляться снимки участницы "Дома-2" эротического содержания, на которых она предстает либо в белье, либо и вовсе обнаженной. Хейтеры уверены, что кадры были сделаны в то время, когда Марго занималась эскортом. Нашлись и те, кто защищает девушка, несмотря на неопровержимые доказательства и результаты проверки. Они отмечают, что фотографироваться в нижнем белье для современной девушки уже давно не является преступлением.

Отмечается, что сторону защиты Овсянниковой заняла и другая участница "Дома-2", Саша Черно, прямо на лобном месте. Она заявила, что все прошлое не важно, главное, что как человек Марго хорошая.

Остается только догадываться, как после появившихся фактов будут складываться отношения у Марго Овсянниковой и Саймона Марданшина.