Наташе Королёвой пророчат скорый конец карьеры

Критики и поклонники готовы попрощаться с известной певицей Наташей Королёвой. Они даже не берутся сравнивать её с Пугачёвой.





Королёва, которая некогда звучала из каждого радио и буквально «жила» на экранах телевизоров, может скоро прекратить гастрольную деятельность. Поклонники хоть и пишут ей приятные слова в социальных сетях, однако там же намекают, что будущего в музыке у неё нет. Её репертуар больше не пополняется качественными композициями, а концертные площадки сжимаются до размеров кафе.



На последнем видео, которое Наташа Королёва выложила в Instagram, она выступает в немецком городе у стены в баре. Подписчики заметили, что певица не на сцене и всю песню «трётся о стену с плакатом». Некоторые даже предположили, что карьера 44-летней звезды закончилась сразу после развода и окончания сотрудничества с Игорем Николаевым. Кто-то даже сравнил её с Аллой Пугачёвой, отметив разный уровень и возраст звёзд, но всё же Примадонна старается идти в ногу со временем. Тогда как Королёва исполняет «застольные песни, сочинённые школьником». Хотя саму певицу такое положение вещей устраивает, и она никуда уходить пока не собирается.