Волочкова продолжила марафон голых снимков в неубранной комнате

Балерина Анастасия Волочкова известна не только своими достижениями в танцевальном плане, но и «голыми» фотографиями. Подписчики знаменитости постепенно начали к ним привыкать, однако снимок, где артистка прятала наготу за балетной пачкой, позируя на фоне неубранной комнаты, их взбесил, как сообщает VladTime.

Фотографии с частичной «обнажёнкой» - это практически «изюминка» Instagram Анастасии Волочковой. Особенно часто она любит делать их с акцентом на танцевальные моменты. Новую фотографию балерина тоже подписала таким образом, однако интернет-пользователи не поняли, какое отношение имеет просто пачка, прикрывающая голое тело, к изящным па.

Подписчики отметили, что даже в бесконечных шпагатах Анастасии Волочковой и то было больше танцевального. Кроме того, большая часть поклонников сочли обстановку не эстетичной из-за деталей фона. Люди начала рекомендовать балерине посетить психоаналитика, чтобы избавиться от «навязчивой идеи» с желанием обнажиться на фото.