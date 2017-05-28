Фанатов напугало поразительное сходство Кристины Орбакайте и Маши Распутиной

Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте напугала фанатов поразительным сходством с Машей Распутиной. Она разместила снимок, на котором Орбакайте является точной копией Распутиной.

Недавно Кристина Орбакайте побывала в Таллине, откуда поделилась фото в компании с Дробышем и Лепсом. В комментарии под снимком она написала, что находится в компании очень обаятельных и талантливых джентльменов. Фанаты сразу же обратили внимание на изменения во внешности певицы, связав их с появившейся челкой.

Поклонники отметили, что и наряд, и макияж, и прическа напоминают им другую певицу Машу Распутину. По словам подписчиков, подобранный стилистами Орбакайте образ не совсем удачный, ей посоветовали сменить имиджмейкеров. Другие же предположили, что похожей на молодую Распутину Орбакайте делает неудачный ракурс, однако все же посоветовали певице вернуться к старому стилю.

Стоит отметить, что сама Кристина Орбакайте не стала отвечать на подобное сравнение и не вступала в перепалку с почитателями ее творчества.