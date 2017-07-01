Пуговка из «Папиных дочек» показалась в свадебном платье

16-летняя актриса Екатерина Старшова, более всего известная по роли Пуговки из сериала «Папины дочки», показалась в свадебном платье, стоя перед зеркалом. Большинство поклонников предположили, что знаменитость собралась замуж, как сообщает VladTime.

Екатерина Старшова показала снимок, где она позирует перед зеркалом в красивом платье свадебного варианта. Актриса поинтересовалась у подписчиков, красивый ли у неё наряд. Интернет-пользователи заговорили, что наверняка будет свадьба, хотя некоторые были и другого мнения. Среди версий мелькали предположения о выпускном или каком-то бале.

«Эти платья покупали для отчётного концерта в театре на льду. Но не для Кати, а для других девочек. Ну, а она просто примерила это платье в апреле прошлого года. Кате купили другое платье для танца», - отметила одна подписчица. Были и такие, кто решил, что актриса намеренно выставила этот снимок, чтобы посмеяться над теми, кто поверил в версию СМИ о её «беременности». Ранее Екатерина Старшова уже не раз высказывала, насколько негативно она относится к различным странным слухам о своей персоне в прессе.