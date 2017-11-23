Бузова опровергла слухи о своих отношениях с Батрудиновым

Телеведущая и певица Ольга Бузова на всю страну заявила, что никакие отношения, кроме дружеских, с Тимуром Батрудиновым ее не связывают. Она отметила, что с Батрудиновым они давние друзья и попросила больше не затрагивать эту тему.

Недавно в Сети стали распространяться слухи о том, что между Ольгой Бузовой и Тимуром Батрудиновым роман. После их совместного отдыха в Таиланде, у фанатов не осталось сомнений в любовной связи телеведущей и юмориста. Позднее стали появляться новости о том, что Бузова и Батрудинов уже назвали дату свадьбы, однако все они оказались фейком.

Как заявила Бузова, у нее нет никаких отношений с Батрудиновым, а в Таиланде вдвоем они оказались совершенно случайно. По словам телеведущей, с Тимуром они уже давно дружат, им приятно друг с другом, как с лучшими друзьями, однако ни флирта, ни романтических отношений между ними нет.

Стоит отметить, что Ольга Бузова уже давно скрывает свою личную жизнь от общественности. Фанаты предполагают, что если телеведущая так яро кричит об отсутствии отношений с Батрудиновым, значит у нее уже появился возлюбленный.