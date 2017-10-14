Ксения Собчак пожаловалась на сложные отношения с матерью

Кандидат на пост президента РФ и телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее складываются довольно сложные отношения с матерью Людмилой Нарусовой. Она отметила, что мать всегда была к ней строга и слишком часто критиковала.

Как рассказала Ксения Собчак, все ее детство происходило в вечной борьбе со строгой матерью. Отец даже поэтому дал ей прозвище "Моя домашняя Чечня". По словам телеведущей, ей всегда приходилось отстаивать свое право на личную свободу и добиваться того, чтобы никто не читал ее дневники.

После смерти ее отца Анатолия Собчака, ситуация не стала лучше. Смерть родного человека Собчак переносила тяжело и нуждалась в поддержке, которую мать не давала. По словам телеведущей, Людмила Нарусова и по сей день продолжает критиковать свою дочь, которая достигла успехов в шоу-бизнесе и теперь осваивает политику.

Больше всего мать любит критиковать Собчак при ее муже Максиме Виторгане. Ксения Собчак отметила, что никогда не будет так же относится к своему сыну Платону, как мать относилась к ней, и постарается во всем занимать сторону и поддерживать своего ребенка.