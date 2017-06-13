Мать Гобозова из "Дома-2" экстренно госпитализировали

Как стало известно, мать участника телепроекта "Дом-2" Александра Гобозова Ольгу Васильевну экстренно госпитализировали в больницу с переломом лодыжки. Отмечается, что она также разбила градусник, и Андрей Чуев, приехавший спасать женщину, поглумился над ней.

Как известно, Ольга Васильевна переехала в Москву поближе к своему сыну Александру Гобозову, который сейчас является участником проекта "Дом-2". Она живет неподалеку от телестройки, потому Гобозов может часто ее навещать и встречаться с сыном, который часто гостит у любимой бабушке.

На этот раз с Ольгой Васильевой приключились неприятности. По ее словам, выйдя во двор кормить собаку, женщина поскользнулась и не смогла встать на ноги. На помощь ей пришел Андрей Чуев, который живет неподалеку. Он занес женщину в дом, вызвал скорую и позвонил Гобозову, который потом уже забрал мать из больницы. Вечером Ольга Васильевна почувствовала ухудшение самочувствия, поэтому она стала мерить температуру и разбила градусник.

Спасать ее вновь пришел Чуев, однако не удержался и поглумился над ее горем. На своей странице в соцсети он опубликовал ролик, в котором показал "операцию по спасению Васильевной". Он отметил, что всем, кто разбил ртутный градусник, следует обращаться к Чуеву, и всего за 50 тысяч рублей он устранит все последствия.