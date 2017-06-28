Звезда «Милых обманщиц» пробежалась нагишом по улице Голливуда из-за подписчиков

Звезда «Милых обманщиц», актриса Шей Митчелл, пробежалась почти нагишом по улице Голливуда из-за того, что набрала 3 миллиона подписчиков на YouTube. На знаменитости были только кроссовки, трусики и маска единорога, как сообщает VladTime.

Ролик об этом, снятый её помощницей, Шей Митчелл показала на YouTube. Судя по сюжету, она действительно обещала нечто такое сделать, когда наберёт большую аудиторию на видеохостинге, о чём ассистентка ей и напомнила. Актриса попросила не воспринимать её ролик серьёзно, подчеркнув, что это только шутка.

Однако поклонники юмор звезды «Милых обманщиц» не оценили. По их мнению, благодарить за 3 миллиона подписчиков стоило бы более культурным образом. Впрочем, часть фанатов просто порадовались за Шей Митчелл, что она смогла настолько привлечь внимание на YouTube, где трудно сделать так, чтобы и 1 миллион набрался.