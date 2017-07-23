Из-за шубы из рыси на Елену Летучую напали зоозащитники

Телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками милым и забавным зимним видео, но допустила одну ошибку – появилась в нём в своей дорогой шубе, за что на нёё тотчас же напали защитники животного мира.





Елена одна из немногих, которые по-детски радуются снегу в Москве, в то время как остальные «взрослые» жалуются на пробки. Летучая поделилась с поклонниками видео, на котором она изображает кошечку в шубе из рыси. Елена прыгает по снегу и в конце смешно в него падает. Только этим весельем «заразились» далеко не все.



Как по щелчку пальцев на странице телезвезды в Instagram появилось множество людей, позиционирующих себя как защитников живой природы. «Леночка ваша, значит, поддерживает убийство котят ради изготовления убогой шубы, вот бы и из Леночки ремней кожаных наделать», «Бедное животное убили, чтобы вы могли так резвиться», «Теперь я не ваша поклонница, очень жаль животных, особенно кошачьих», «Жаль кошку, которую убили ради вашей шубки», - пишут они в комментариях. При этом неизвестно достоверно, из какого материала сделана скандальная шуба, и сама Елена написала, что любит кошек. Но это не помогло ей избежать недоразумения. Напомним, что это не единственный фэшн-коллапс Летучей: недавно она явилась на светское мероприятие в своём варианте носков под сандалии.