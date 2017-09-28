Сергей Соседов обрушился с критикой на творчество Аллы Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов стал гостем на шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Во время шоу Соседов высмеял современное творчество Аллы Пугачевой, сравнив ее с Ольгой Бузовой, а также поговорил о ее личной жизни.

Как рассказал Соседов, в Алле Пугачевой он уже давно разочаровался. По его словам, все началось с того, что артистка не смогла вовремя покинуть сцену. Он отметил, что не понимает, почему Алла Борисовна до сих продолжает выступать, ведь у нее уже давно нет тех голоса и тембра, что покоряли зрителей.

Соседов также раскритиковал новую песню Пугачевой "Я летала", заявив, что композиции в стиле новоявленной певицы Ольги Бузовой Примадонне вовсе не подходят.

Прошелся Соседов и по личной жизни Аллы Борисовны. Он отметил, что с Максимом Галкиным Пугачева не чувствует себя счастливой, так как в ее глазах нет блеска. По словам Соседова, обвенчавшись в Филиппом Киркоровым, Примадонна совершила большую ошибку, которую сама и признала, однако затем она вновь ее повторила, когда пришла в церковь с Галкиным.

Он отметил, что видит этот "проект", как хороший, потому что он способен обеспечить Пугачевой безбедное существование, ведь она всегда любила деньги.