Иван Ургант заинтересовался «гламурными мальчиками»

Телеведущий Иван Ургант, по мнению поклонников, заинтересовался «гламурными мальчиками». Интернет-пользователи пришли к такому выводу, учитывая наличие снимка «гламурного полицейского» Романа Карплюка на компьютере знаменитости, а также фото из ролика, где танцевали ульяновские курсанты, как сообщает VistaNews.

Данный контент мелькал в эфирах программы «Вечерний Ургант». По мнению блогеров, телеведущий не сменил половую ориентацию, а просто задумался о дополнительном пиаре для интернет-знаменитостей. И Карплюка, и курсантов уже показывали в «Вечернем Урганте», что помогло несколько прославиться.

Так, «гламурный полицейский» после такого ушёл со службы, начав вести активную деятельность в Сети. В настоящее время он хочет заняться раскруткой собственного канала на YouTube.