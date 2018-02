Модель Виктория Лопырева заявила о готовности к размножению

Невеста знаменитого певца Николая Баскова, модель Виктория Лопырева, ошарашила поклонников неожиданным постом в соцсети. Фанаты модели предположили, что она готова к размножению и хочет детей.

На своей странице в соцсети Лопырева разместила черно-белый снимок, на котором она стоит под дождем и наслаждается моментом. В описании под снимком модель написала "My pheromones, you wear them well", что удивило фанатов. Они сразу же проверили в Википедии, что обозначает слово феромоны и выяснили, что это специальные вещества, которые выделяются для привлечения самца и сигнализируют о готовности самки к размножению.

Поклонники обрадовались и решили, что Лопырева таким образом заявила, что уже готова стать матерью. Фанатов заинтересовало, кому посвящается данный пост, однако затем вспомнили о существовании у модели жениха, Николая Баскова. Многие посоветовали "Золотому голосу России" не терять времени зря и женить на себе красавицу-модель.

Также фанаты сразу стали поздравлять девушку с таким обдуманным решением и отметили, что у Лопыревой с Басковым будут красивые дети.

Стоит отметить, что сама Виктория Лопырева пока никак не прокомментировала домыслы фанатов.