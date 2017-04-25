"Гламурный полицейский" нагнул Хилькевич в салоне красоты

24-летний Роман Карплюк, ставший известным под прозвищем «гламурный полицейский», поиздевался над актрисой Анной Хилькевич в её салоне красоты. Он «нагнул» девушку при всех посетителях.

«Вот, взял и заломал меня, как девчонку какую-то», - написала Хилькевич на своей странице. Карплюк благодаря своей внешности стал известен как «гламурный полицейский». Он уже стал героем «Вечернего Урганта» и шоу Малахова в YouTube. Посетив салон красоты Хилькевич, «гламурный полицейский» «нагнул» девушку.

Этим достижением он похвастался и на своей странице, напомнив, что «бывших полицейских не бывает». Поклонники посмеялись с проделок двух харизматичных знаменитостей. Подписчики стали также советовать Хилькевич и Карплюку сняться вместе в фильме.