Яна Рудковская рассказала о лучшем телохранителе

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что у неё 6 собак, среди которых стоит выделить тибетского мастифа Лорда. По её словам, это лучший телохранитель и защитник дома и семьи.

Яна Рудковская сообщила, что Лорду уже три года, его обучал кинолог специально для контроля территории круглые сутки. По словам продюсера, было несколько не очень приятных случаев, связанных с этой собакой. Например, прошлой весной соседский работник не поверил, что пёс агрессивный, и решил его погладить, за что был укушен. Потом от зубов Лорда пострадали слишком любопытные строители с соседнего участка, причём животное даже свалило забор, погнавшись за ними.

Тогда собаку чуть не усыпили, решив, что он слишком злой и может покусать детей. Однако Яна Рудковская в это не поверила и отстояла пса. За это Лорд именно к ней очень хорошо относится, да и в целом собака больше никого не кусала. Интернет-пользователи поддержали Яну Рудковскую, отметив, что нельзя усыплять животное за выполнение своего долга, и похвалили за такую защиту питомца, как сообщает «Версия.Инфо».