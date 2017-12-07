Бузова своим выступлением взорвала гей-клуб в Петербурге

Сразу же после выступления на концерте Big Love Show в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, знаменитая певица Ольга Бузова выступила в гей-клубе. Своим выступление Бузова буквально взорвала гей-клуб, зрители ее встретили истошными воплями.

Певческая карьера Ольги Бузовой стремительно растет. Если еще недавно пользователи социальных сетей насмехались над телеведущей и гадали, как скоро закончится ее карьера, то сегодня концертов Бузовой ожидают не только во всех уголках России, но и в западных странах. На днях Ольга Бузова дала сразу два выступления в Санкт-Петербурге.

Изначально зрители наслаждались ее творчеством на концерте Big Love Show, а потом певица поехала покорять геев культурной столицы России. Как только Бузова вышла на сцену гей-клуба "Центральная станция", зрители буквально разразились истошными воплями, приветственным свистом и бурными аплодисментами.

Все социальные сети пестрят роликами с выступления Ольги Бузовой в гей-клубе, зрители сошлись во мнении, что певица в тот день была просто неподражаема. Бузова порадовала геев не только своими хитами, но и зажигательными танцами, а также красивыми парнями из подтанцовки.