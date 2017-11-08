Елена Летучая нашла «модную» замену сандалиям с носками

Популярная телеведущая Первого канала Елена Летучая посетила мероприятие, куда стёкся весь московский бомонд. Его она поразила своим вариантом пресловутых сандалий с носками, которые часто выбирают мужчины летом.





Событие происходило в столичном ГУМе. Его посетили главные звёзды шоу-бизнеса, а программа приготовила множество презентаций и сюрпризов. Одним из них стали наряды гостей. Наиболее сдержанной оказалась именно Елена Летучая, появившись на вечере в чёрном облегающем кожаном платье ниже колен, но даже его смогла испортить.



Об этом стали говорить женщине её поклонники. Елена под платье решила надеть колготы в сеточку с «горошком» и летние босоножки, чем вызвала недоумение подписчиков. Громоздкое платье само по себе не сочетается с такой обувью, а нелепые колготы вовсе делают его отталкивающим. Фанаты напрямую спрашивали, кто ей посоветовал так одеться, на что Елена пока не стала отвечать. Напомним, что ранее у ведущей был конфликт с её стилистом из-за колгот. Тогда сотрудника она уволила.