Эрик Давыдович сильно сбросил вес в тюрьме

Ютубер Эрик Давыдович сильно сбросил вес во время тюремного заключения. Фанаты поразились его нынешней форме, увидев видеоблогера во время заседания суда, как сообщает VistaNews.

Поклонники канала Smotra.ru удивились, что же могло случиться с их кумиром. В видео, где Эрик Давыдович делал обзоры различных машин, мотоциклов и вертолётов, зрители запомнили ютубера, как «большого весёлого дядю». У интернет-знаменитости был большой вес, однако казалось, что он из-за этого совсем не переживает.

Однако последнее судебное заседание вызвало шок у интернет-пользователей, посмотревших кадры с него. Предполагают, что Эрик Давыдович мог похудеть на 40 килограмм. Когда ютубера посадили в одиночную камеру, он три дня совсем ничего не ел. Кроме того, артист занялся спортом, начал делать разные упражнения. Некоторые вспомнили о ранее известном подозрении на онкологическое заболевание у Эрика Давыдовича, решив, что это могут быть его последствия. Однако комментариев от близких ютубера пока не имеется.