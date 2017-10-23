Бузова назвала новую жену Тарасова "какой-то женщиной из Ростова"

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова спустя год после развода наконец-то решилась поделиться своими переживаниями. Во время интервью Бузова назвала новую жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко "какой-то женщиной из Ростова".

Телеведущая рассказала, что сильно переживала из-за развода и долго не могла смириться с произошедшим. Она не могла поверить в то, что ее любимый Тарасов встречался с другой в то время, пока еще находился в браке. Также Бузова отметила, что искренне не понимает человека, который на протяжении семи лет спал вместе с женой в постели, а потом внезапно у него в кровати появилась "какая-то женщина из Ростова".

Сейчас же Ольга Бузова отмечает, что хочет найти такого мужчину, которого не испугает ее и популярность и он сможет быть с ней рядом как с любимой женщиной, а не ради выгоды. По словам телеведущей, еще раз связывать себя узами брака она не спешит, она уже год свободна и чувствует себя прекрасно, несмотря на то, что иногда хочется ощутить рядом сильное мужское плечо.