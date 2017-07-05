У Светланы Лободы сама по себе резко выросла грудь

Певица Светлана Лобода шокировала своих поклонников переменами в своей внешности. В первую очередь фанаты заметили увеличившуюся грудь.





Посмотрев на Светлану, многие делают вывод, что она частый гость у пластического хирурга. Однако насколько это правда девушка признаваться не спешит. Исходя из последних публикаций артистки в Instagram, поклонники поспешили заключить, что кумир вновь посетила доктора. В комментариях под последним видео с выступления Светлана получила множество слов критики и недоумения относительно её груди.



«Грудь выросла?», «Новые тити», «Ну и вымя», «Груди как у дойной породистой коровы», - пишут пользователи Сети. Среди прочих вариантов того, когда Лобода со своим графиком успела лечь под нож, фанаты стали приписывать певице беременность. Неудачные мешковатые наряды, скованные движение, увеличившаяся грудь – эти факты и натолкнули их на догадки об интересном положении девушки. Однако они не похожи на правду, ведь сама Светлана заявляла, что готовится записывать альбом, после которого всегда идут активные гастроли. Тем не менее опровержение слухам она также не давала.