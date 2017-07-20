Адвокат Сергей Жорин снова начал воевать с бывшей супругой Катей Гордон, выставив ролик с её участием в Сети. По словам мужчины, на этом он не остановится, как сообщает VladTime.

Ролик Жорин снял после того, как произошёл скандальный эфир на «России 1», где приглашённые консультанты выясняли ситуацию с тем, избивал ли он Катю Гордон. Позже адвокат на публике рассказал, что действительно в этом виноват. Потом Катя Гордон записала видеопризнание, что никто никого не бил, а ситуацию выдумали, чтобы «пропиариться».

По словам Сергея Жорина, у него достаточно контента, который расскажет правду электорату про «мадам кандидата в президенты». Катя Гордон отреагировала на это, снова заявил, что бывший муж её бил. Светская львица отметила, что она отрицала этот факт ранее, потому что любила Сергея Жорина. Интернет-пользователи заявили, что бывшие супруги снова разыгрывают скандал в целях пиара.