В США скончался звезда хоррора "Психо" Джон Гэвин

В США на 87 году жизни скончался актер Джон Гэвин, известны по роли Сэма Лумиса в хорроре "Психо". Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Как стало известно, Джон Гэвин умер в США накануне утром, в собственном доме, в окружении родных и близких. Его супруга, актриса Констанс Тауэрс, рассказала, что Гэвин несколько лет боролся с таким заболеванием, как лейкемия, и в то же время он страдал от осложнений, которые вызвала перенесенная пневмония.

Тауэрс отметила, что его семья потеряла не только любимого мужа и отца, но и верного друга. Она поблагодарила Господа за то время, которое смогла провести со своим супругом.

Стоит отметить, что особая популярность к Джону Гэвину пришла после его роли в психологическом хорроре "Психо", где он сыграл Сэма Лумиса, а также после фильма "Спартак", где он сыграл древнеримского императора Юлия Цезаря.