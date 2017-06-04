Ольга Бузова рассказала о неудачных свиданиях за год. Телеведущая и певица жалуется на корысть потенциальных кавалеров.

Уже более года Бузова находится в разводе. Однако за это время она так и не вступила в серьезные отношения. Девушка пыталась найти свое женское счастье. Но все попытки не увенчались успехом.

Недавно Ольга поделилась с поклонниками своим опытом неудачных свиданий за последний год. Чаще всего, по словам теледивы, с ней знакомятся ради пиара. Большинство свиданий заканчивается просьбой сделать селфи. После этой фразы Бузова сразу понимает, что ей не по пути с мужчиной.

В поисках личного счастья девушка пошла на свидание с американцем, когда находилась в Штатах. Она искренне надеялась, что там не знают о том, что она популярна певица. Но и здесь удача не была на стороне Бузовой. Мужчина также общался с девушкой ради заветного селфи.

Также Ольга рассказала, что один из тайных поклонников покорил ее шикарным букетом. Но позже попросил прорекламировать свой блог в аккаунте Инстаграм телезвезды. Это вызвало только негатив у Ольги.

Сейчас Бузова признается, что готова к серьезным отношениям. Но, по ее словам, достойного мужчину она еще не встретила.