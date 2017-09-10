Алексей Панин обнаружил доказательства нетрадиционной ориентации Галкина

Российский актер Алексей Панин продолжает вести войну с юмористом Максимом Галкиным. На этот раз он отметил, что ему удалось "разворошить гнездо Галкина", когда заявил о его нетрадиционной ориентации. На своей странице в соцсети Алексей Панин опубликовал новый пост, в котором поведал, что Галкин довольно пристально следит за его Stories.

По словам актера, Галкин очень переживает, как бы Панин не "ляпнул" чего-то лишнего про гендиректора Первого канала Константина Эрнста или не разгласил любую другую информацию, которую пародист пытается держать в секрете. Алексей Панин прикрепил к посту скриншоты, на которых видно, что Галкин часто заглядывает в сего Instagram-историю.

Вероятно, под "гнездом Галкина" Панин имел в виду его сексуальную ориентацию. В ноябре 2017 года, когда Максим Галкин на определенный период пропал из соцсетей, Панин заявил, что он узнал про скандал с каминг-аутом Кевина Спейси и испугался, что его тоже могут затравить. Таким образом актер намекал на нетрадиционную сексуальную ориентацию пародиста. Именно это, по мнению Панина, и является причиной того, что Галкин частый гость в его Stories.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Алексея Панина задержали на МКАД. Причиной стало нарушение ПДД и, как отметили в ГИБДД, далеко не первое.