Муж Наташи Королевой шокировал фанатов новым похабным фото

Пользователей соцсетей шокировало новое похабное фото мужа Наташи Королевой Сергея Глушко. Так, Тарзан разместил на своей странице в соцсети часть себя, оголенную пятую точку.

47-летний Тарзан не перестает удивлять публику. На этот раз он шокировал фанатов, опубликовав свои ягодицы. В комментарии под снимком он написал, что просто "наел щеки". Пользователи оказались возмущены происходящим и отметили, что в таком возрасте Тарзану должно быть стыдно публиковать подобное, тем более, что это могут увидеть дети. Они отмечали, что если раньше у него были откровенные снимки, то сейчас это что-то из ряда вон выходящее.

Другие же оценили юмор Глушко и отметили, что на фото запечатлены вовсе не ягодицы, а колени. Им даже удалось разглядеть, что Тарзан фотографировал себя под определенным ракурсом, чтобы снятое было похоже на попу, однако на фоне предательски проглядывает его живот. Третьи похвалили стриптизера за отличную форму и отметили, что ждут побольше таких эротических снимков.