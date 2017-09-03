Анне Нетребко не по карману билет на собственный концерт

Оперная дива Анна Нетребко выразила свое крайнее возмущение огромными ценами на их совместный концерт с артистом Йосифом Эйвазовым в Москве. Стоимость за один билет достигала 150-ти тысяч рублей.

7 февраля в Москве, в зале имени Чайковского, состоялся посвященный памяти Хворостовскому концерт Анны Нетребко и Йосифа Эйвазова. Зрители радушно приняли артистов, и только потом они узнали, сколько пришлось выложить российским гражданам за билеты. Как оказалось, средняя их стоимость превышала 100 тысяч рублей, а самые дорогие достигали всех 150-ти.

В качестве реакции на подобную новость Анна Нетребко опубликовала на своей странице в Intagram запись, где выразила негодование по поводу дороговизны билетов и пригрозила более не давать концерты в Москве в случае, если организаторы не снизят стоимость, по крайней мере, до 100 тысяч рублей.

Стоит напомнить, несколько ранее оперная певица Анна Нетребко заявила, что, в большинстве случаев, вся информация о ее доходах не соответствует действительности.