Полуголая певица Глюкоза показала складки на животе

Наталья Чистякова-Ионова на своей странице в социальной сети Instagram показала «полуголое» фото, на котором видны складки на животе певицы. Певица Глюкоза на данный момент никак не прокомментировала такие обвинения.

«Как же для меня важна нежность и ласка! Мне кажется, в прошлой жизни я была каким-то плюшевым животным», - написала Глюкоза в своём блоге. Поклонники обратили внимание на то, что если девушка и была каким-либо животным, то огромных размеров. Дело в том, что на её животе подписчики заметили складки.

«Грудь показала, спину оголила, а живот втянуть забыла, ай-ай-ай», - написал один из подписчиков. После этого ряд других пользователей Instagram обратил внимание на худощавость певицы и хорошую физическую форму, которая никак не может сочетаться со складками на животе. В результате фанаты пришли к выводу, что складки были образованы из-за того, что девушка просто сидела в согнутом виде, и у любого человека можно было бы заметить их. В целом, Глюкозе пожелали хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым концертным туром.