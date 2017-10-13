Менеджер Роуз Макгоуэн совершила самоубийство после скандала с Вайнштейном

Менеджер известного Голливудского режиссера Роуз Макгоуэн, Джилл Мессик, совершила самоубийство после затяжной депрессии. Причиной тому послужил отшумевший скандал с участием Ванштейна.

Только все разговоры об изнасилованиях в Голливуде режиссером Ванштейном отошли на второй план, как все средства массовой информации ошарашила очередная скандальная новость. После длительной депрессии менеджер режиссера Роуз Макгоуэн, 50-летняя Джилл Мессик, покончила с собой.

Как утверждают проверенные источники, Джилл Мессик работала совместно с Роуз Макгоуэн в конце 90-х годов, а именно в этот период, по словам самого режиссера, Ванштейн совершал по отношению к ней развратные действия сексуального характера.

Обстоятельства смерти не разглашаются, а семья погибшей утверждает, что Джилл Мессик очень устала от постоянного преследования журналистами и обвинениями ее в косвенном причастии к скандалу об изнасилованиях Макгоуэн Ванштейном.