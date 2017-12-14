«Сменила имидж ради нового»: Поклонники заявили, что у Маргариты Овсянниковой новый парень

Участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова рассказала, что хочет себе сделать стрижку, подчеркнув, что это нужно «для нового». Поклонники заподозрили, что речь могла идти о возлюбленном.

Причина такого в том, как Маргарита Овсянникова прошла детектор лжи на «Доме-2». Ранее подозревали, что она до проекта могла оказывать эскорт-услуги, а на самом шоу девушка также вела себя неоднозначно, что расстраивало её парня Саймона Марданшина. Чтобы прекратились слухи, он попросил возлюбленную пройти проверку на детекторе лжи. Многие фанаты подозревают, что Маргарита Овсянникова её провалила, потому рассталась с Марданшиным, и у неё новый парень, как сообщает «Версия.Инфо».

Стоит отметить, что всего за несколько часов до уведомления по поводу смены причёски девушка подчеркнула, что улетает в Москву. Маргарита Овсянникова отметила, что сожалеет, что будет там не вместе с Марданшиным, однако заявила, что ведущие пообещали её вернуть. Из-за этого часть поклонников теряются в догадках, не понимая, действительно ли у пары всё кончено, или под словом «новый» имелся в виду не парень.