Свадьба Батрутдинова и Бузовой состоится 28 октября

Юморист Тимур Батрутдинов рассказал, когда состоится их свадьба с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. В одном из своих профилей в социальных сетях он написал, что торжество будет происходить в Барселоне 28 октября текущего года.

В сети уже столь нашумела история о том, что якобы между телебрюнеткой Ольгой Бузовой и шоуменом Тимуром Батрутдиновым дружеские отношения уже давно переросли в роман. Так это или нет, судить очень сложно. Примечательно то, что они различными способами навязывают поклонникам эту мысль, намекая на то, что они встречаются, однако уклоняются от того, чтобы дать серьезный ответ. Настоящим фурором в этой истории стало заявление Тимура Батрутдинова. В одной из социальных сетей он назвал конкретную дату, которая ознаменуется его бракосочетанием с Бузовой.

После того, как эта информация появилась в сети, поклонники пары находятся в замешательстве. До сих пор было непонятно, шутят ли знаменитости о своих отношениях, либо же серьезно намеренны связать сея узами брака. Тем не менее, считают поклонники, намерения о свадьбе исключать нельзя, так как в последнее время Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова действительно видят вместе слишком часто.