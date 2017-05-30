На бенефисе Бузовой на «Дом-2» показали её сына Семена

Накануне произошел бенефис Ольги Бузовой на передаче "Дом-2". Этот выпуск ознаменовался тем, что на нем показали крестного сына певицы Семена. На шоу его привела мать и подруга Бузовой Ольга Десятовская.

Накануне на шоу "Дом-2" состоялся бенефис, посвященный Ольге Бузовой. На нем присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса, которых на экранах телевидения можно заметить довольно часто. Изюминкой программы было то, что на передачу позвали самых близких родственников телеведущей. В их числе был ее крестный сын Семен. Он появился на передаче вместе со своей мамой Ольгой Десятовской. Его присутствие очень обрадовало Бузову. Известно, что с его матерью она дружит очень давно, и по сей день они сотрудничают в бизнесе, поэтому это был настоящий сюрприз для нее.

Также нотку трогательности передаче придало присутствие отца Ольги Бузовой. Ему не удалось приехать лично, однако корреспонденты "Дом-2" смогли взять у него интервью и показали его на бенефисе. Наблюдая его, певица расплакалась и позже призналась, что с отцом удается видеться гораздо редко, однако ей очень приятно, что он так тепло о ней высказался.