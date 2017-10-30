Настя Каменских шокировала поклонников зажигательным тверком

Певица, известная во всех странах СНГ, Настя Каменских шокировала поклонников откровенным тверком, который она исполнила своими соблазнительными формами. Видеоролик исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Настя Каменских действительно славится потрясающими формами, и никому не секрет, что каждый мужчина хотел бы хоть раз в своей жизни повидаться с красавицей. Более того, Каменских время от времени провоцирует публику, доказывая, что она не зря ходит в спортзал и правильно питается.

Так, на странице певицы в социальной сети Instagram появилось видео, где Настя Каменских танцует танец под названием "тверк", во время которого выполняет соблазнительные движения своей пятой точкой.

Неудивительно, что за 24 часа публикацию оценили более 200 тысяч пользователей. К сожалению, прокомментировать ролик не удастся, так как Каменских отключила функцию комментариев на своей странице.