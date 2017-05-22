СМИ назвали культовые сцены секса в истории кино

Зарубежные журналисты составили список культовых сцен секса за всю историю мирового кинематографа. Среди них эротическая сцена из "Титаника" с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, а также "Красотки" с участием Джулии Робертс.

Интимную близость в кино можно изобразить по-разному, но в том и заключается искусство талантливого режиссера-постановщика, чтобы не опуститься до банального порно, а за несколько минут во время секса между персонажами картины передать весь их эмоциональный спектр.

Таким образом, согласно заключению журнала People, с поставленной задачей справились создатели картин "Титаник", "Красотка", "Призрак", "Девичник в Вегасе" и "Валентинки".

Кроме того, среди лучших сцен секса за всю историю мирового кино критики отметили интимную связь между двумя лесбиянками в фильме "Черный лебедь", где главные роли сыграли знаменитые актрисы Голливуда Мила Кунис и Натали Портман.

Сама Портман в своем интервью рассказала о некоторых тонкостях съемки этой сцены, поделившись тем, что чувствовала себя достаточно неловко в амплуа лесбиянки.