Участница "Голоса" Алла Рид уехала в Канаду после скандала

Звезда телевизионного проекта "Голос" Алла Рид стала объектом громкого скандала. Причиной ему стала закулисная конкуренция между участниками песенного шоу, центральной фигурой которой является наставник Александр Градский.

Участница проекта "Голос" Алла Рид обвинила своего творческого руководителя Александра Градского в предательстве и после скандала улетела в Канаду. Суть сложившейся ситуации заключается в том, что Рид не приняла решение наставника поручить исполнение песни Владимира Высоыкого "Я несла свою беду" конкурентке, Лоре Горбуновой.

Алла Рид искренне считает "Беду" своей песней по праву, поскольку многие музыкальные критики и обыватели положительно отзывались о ее манере исполнения. На этой почве вокруг участницы "Голоса" вспыхнул настоящий скандал, после чего Рид покинула Россию и отправилась "на поиске лучшей жизни" в Канаду.

Как утверждает певица, там она намерена начать сотрудничество с продюсером известной исполнительницы Барбары Стрейзанд, а о ее возвращении в Россию не может идти и речи.