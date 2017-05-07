49-летняя Джиллиан Андерсон снялась полностью голой ради защиты животных

49-летняя актриса из США Джиллиан Андерсон поучаствовала в кампании от организации РЕТА, которая выступает за защиту животных. Чтобы выразить протест в отношении производства одежды из натурального меха, она снялась полностью голой.

Накануне в сети появилось фото полностью голой американской актрисы Джиллиан Андерсон. Вначале ее поклонники не совсем поняли, почему она обнажилась для фото, ведь ей уже практически 50 лет, однако позже стало ясно, что актриса принимала участие в акции, которая проходит ради защиты животных. Ее организатор – компания РЕТА, которая пытается собирать единомышленников, также поддерживающих ее цель. Компания пытается предотвратить убийство животных ради изготовления одежды из натурального меха. Из года в год она проводит подобные акции, чтобы привлекать внимание общественности.

Так, в этот раз участие в акции приняла Джиллиан Андерсон. Свое фото в защиту животных она опубликовала в личном профиле Instagram. За короткое время под ним собралось множество хвалебных комментариев. Через них поклонники актрисы выражали свой восторг от ее фигуры, а также от того, что она участвует в таком благом деле.