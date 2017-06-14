Ведущему «Дом-2» Владу Кадони потребовался экстрасенс

Популярный ведущий скандальной телестройки «Дом-2» Влад Кадони заявил, что разыскивает экстрасенса. Об этом Кадони рассказал в своем Instagram.

Влад Кадони в личном микроблоге сообщил подписчикам, что разыскивает экстрасенса, который на днях написал ему в Сети личное сообщение. По словам самого ведущего, он случайно удалил письмо и не дочитал его до конца. Чем именно ведущего заинтересовало сообщение экстрасенса-поклонника, Кадони не проинформировал.

Однако поклонники решили, что это сарказм и Влад просто хочет высмеять лже-экстрасенса: «Ты же экстрасенс додумай сам», «Да ладно? Именно это удалил случайно?», «Посмеяться хотите?», «Влад, когда я наконец разбогатею?», «Новоявленный экстрасенс решил, что совет уже не нужен.. Видимо озарение пришло».