Ольга Бузова нарекла себя дочкой Пугачевой и Киркорова

В эфире шоу «Дом-2» накануне произошла «коронация» Ольги Бузовой. Награждал ее стилист Сергей Зверев, который хотел продолжить о том, что на сцене сейчас есть король Филипп Киркоров, однако Бузова перебила его и нарекла себя его дочерью, а также Аллы Пугачевой.

Накануне в эфире шоу «Дом-2», с которым связано множество скандалов, известный стилист Сергей Зверев награждал тиарой певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Во время этого мероприятия она и нарекла себя дочкой Пугачевой и Киркорова. Сергей Зверев хотел было сказать трогательную речь о том, что певица поднялась с низов и достигла всего сама. Также он отметил, что она сделала это за довольно короткий срок, и это хорошо, ведь жизнь так быстротечна.

После этого стилист продолжил о том, что на отечественной сцене уже есть свой король, имея ввиду Филиппа Киркорова, и есть император – Николай Басков. Тут Бузова стала соглашаться, говоря о том, что есть и королева – Алла Борисовна Пугачева. Тут же она перебила Зверева, в шутку говоря о том, что она дочь короля и королевы, принцесса, и потребовала отдать корону.