Вдова Ричарда Прайора заявила о сексе супруга с Марлоном Брандо

Вдова комика из США Ричарда Прайора обнародовала сведения о сексуальных связях своего супруга с актером Марлоном Брандо. Такое заявление цитирует издание TMZ.

Жена покойного, Дженифер Ли, сообщает, что уличила знаменитостей в гомосексуальных отношениях, которые развивались в 1970-е. Она подчеркивает, что мужчины занимались сексом на фоне наркотического опьянения. В ту пору запрещенные препараты были достаточно высокого качества. По словам Дженифер Ли, после внушительной дозы кокаина человек способен переспать с радиатором из системы отопления, а следующим утром отправить ему букет цветов в знак благодарности. Женщина отметила, что Ричард Прайор не устыдился бы подобного признания, ведь был открытым бисексуалистом.

Актер сыграл немало ролей в фильмах, большинство из которых относятся к комедийному жанру. Стоит отметить его работу в картинах "Буйно помешанные", "Миллионы Брюстера", "Финкс" и многих других. Брак с Дженифер ли был заключен в 1981 году и продлился четыре года. Всего за свою жизнь Ричард Прайор сменил семь жен.