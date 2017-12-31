Постройневшая Пугачева показалась вместе с Бондарчуком на премьере фильма "Лёд"

7 февраля постройневшая знаменитость Алла Пугачева показалась вместе с режиссером Федором Бондарчуком на премьере фильма "Лёд". Совместную фотографию она опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

Примадонна ступила на красную дорожку в узких черных джинсах и рубашке того же цвета. На поясе она зафиксировала широкий пояс, который сильно подчеркнул её худую фигуру. Алла Пугачева поделилась в описании, что была рада посетить показ и осталась довольна просмотром картины.

Подписчики знаменитости обратили внимание на худобу певицы и предложили ей перестать зацикливаться на диетах. Комментаторы утверждают, что похудение начинает переходить здоровые рамки. Они пожелали ей перестать худеть. Другие же, напротив, восхищенно отметили её стройность и появившуюся из-за этого внешнюю молодость.