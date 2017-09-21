Анджелина Джоли шокировала внешним видом без макияжа

Голливудская красавица и многодетная мать Анджелина Джоли очень редко одна выходит на прогулки, чаще всего её сопровождают дети или телохранители. Однако недавно актриса попала в объектив папарацци, когда прогуливалась по Лос-Анджелесу в полном одиночестве.

Папарацци сфотографировали Анджелину Джоли, которая гуляла недалеко от своего особняка в Лос-Анджелесе. Актрису застали на улице города во вторник, 6 февраля. Сеть моментально облетели снимки знаменитости, которые только расстроили её поклонников.

Дело в том, что Анджелина Джоли, по словам многие интернет-пользователей, после развода совершенно перестала за собой следить, что и доказывают свежие фото. На кадрах актриса совершенно без прически и с немытыми волосами, что значительно портят внешний вид звезды Голливуда.