В Instagram зафиксировали новое рекордное число «лайков» под постом. Автор записи – модель из США Кайли Дженнер. 7 февраля она опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как она держит за руку свою новорожденную дочь.

Информационное агентство Variety сообщает о новом рекорде «лайков», который накануне был установлен в фотохостинге Instagram. Согласно информации, которую оно предоставляет, обсуждаемая запись принадлежит популярной модели из США Кайли Дженнер. Она опубликовала ее в среду и написала в комментариях, что скрывала свою беременность от поклонников. Вероятно, она переживала, чтобы роды прошли успешно. Так и случилось: 1 февраля она родила здоровую малышку и назвала ее Сторми Уэбстер. Именно ее фото установило новый рекорд по количеству «лайков».

До этого рекордное число «лайков» под своими постами практически наравне держали португальский футболист Криштиан Роналду и американская певица Бейонсе. Примечательно, что как и эти два поста в Instagram, так и новая запись Кайли Дженнер посвящены материнству и рождению детей.