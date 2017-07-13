Джейми Дорнан снялся в гомоэротической пародии на фильм "50 оттенков серого"

Актер Джейми Дорнан, исполнивший главную роль в эротическом фильме "50 оттенков серого", снялся в гомоэротической пародии. Ролик появился на YouTube-канале телепередачи The Late Late Show with James Corden от CBS.

Американский комик Джеймс Корден выступил влиятельным мужчиной с сокровенными пристрастиями, тогда как Джейми Дордан сменил амплуа и сделался ведомым. "Доминант" приводит своего подопечного к тайной комнате и сообщает, что внутри находится "целый новый мир наслаждений". Заинтригованный персонаж Джейми Дорнана в нетерпении просит собеседника скорее открыть дверь.

Британец очень удивился, когда обнаружили в помещении со стенами из символического красного цвета коллекцию игрушечных паровозов. В атмосфере легкой гомосексуальной эротики мужчины облачаются в наряды машинистов и начинаю нежно пускать локомотивы по рельсам. Пользователи видеохостинга отметили, что пародийный сюжет получился существенно сексуальнее, нежели оригинал.