Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками фото без макияжа

Юлия Ковальчук сфотографировалась для своих поклонников полностью без макияжа. Такую публикацию она разместила на странице в Instagram.

Отдыхая с Алексеем Чумаковым, супругом, в солнечной Испании, российская знаменитость решила сохранить естественный внешний вид. Отправившись на горную прогулку, Юлия Ковальчук не стала краситься, а лишь одела теплое меховое пальто и кепку. Она написала, что утро пусть и "ненакрашенное", было добрым.

Подписчики в комментариях обратили внимание, что их кумир отлично выглядит даже без косметики. Причиной тому стал приятный внешний вид, полученный от природы. Некоторые комментаторы откровенно выражают восхищение внешности Юлии Ковальчук, которая даже в естественном виде радует глаза. Пост собирает тысячи положительных отзывов и отметок "Нравится".