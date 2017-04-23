Лолита Милявская обвинила автора песен Елену Кипер в аферизме
Вчера, 20:58 \\ Шоу-бизнес

Лолита Милявская обвиняет автора текстов песен Елену Кипер в аферизме. Певица утверждает, что не получает авторских дивидендов от исполнения культовых композиций, таких как "Ориентация Север" или "В Титанике".

 Сегодня в центре скандала оказалась песенный автор Елена Кипер, которая была заподозрена в организации финансовых махинаций и обмане известной российской певицы Лолиты Милявской. Последняя, в свою очередь, не стала отмалчиваться в сторонке и открыто заявила, что Елена Кипер ее наглым образом обманывала на протяжении долгого времени.

Так, Лолита утверждает, что пять лет подряд Кипер перепродавала свои песни другим певцам без ее ведома, а следовательно, Милявская решительно теряла в деньгах.

Для того, чтобы в полной мере отстоять свои законные права, Лолита Милявская обратилась за помощью во Всемирную организацию интеллектуальной собственности и намерена добиться справедливости.

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