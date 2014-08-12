Уилл Смит снял смешную пародию на клип сына

Уилл Смит решил прославиться за счет собственного сына. Артист заснял пародию на видеоклип Джейдена.

По мнению известного американского актера и музыканта Уилла Смита, наиболее подходящей композицией для пародии станет "Icon". Смит достаточно качественно восстановил видеоматериал сына, не побрезговав рядом шутливых элементов. К примеру, во время исполнения песни у артиста из рта выпадают наклейки на зубы.

Как сообщается, именно таким неформальным способом Уилл Смит решил поздравить Джейдена с растущей популярностью. За последнее время число прослушиваний музыки Смита-младшего на одном из интернет-ресурсов достигло ста миллионов.

Джейден, в свою очередь, отметил, что прельщен таким отношением отца к его музыке, а пародия на клип выдалась действительно очень комичной.